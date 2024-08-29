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Украинские десантники отбили несколько волн «мясных штурмов» на Покровском направлении: кадры с поля боя

29 августа 2024, 22:39

Украинские десантники отбили несколько волн «мясных штурмов» на Покровском направлении: кадры с поля боя

Поле боя на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Поле боя на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

29 августа целый день россияне пытались атаковать позиции одного из подразделений 71-й егерской бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В общей сложности егеря-десантники отбили несколько волн «мясных штурмов». С утра армия РФ бросила на прорыв обороны группу обычных солдат. Когда они были ликвидированы огнем украинских воинов, на помощь пришли опытные спецназовцы, о чем свидетельствовали радиоперехваты их переговоров.

«Дважды они пытались подобраться к позициям ВСУ, переступая через тела убитых предшественников, однако артиллерийская поддержка братских подразделений разбила их планы, а сбросы БПЛА и пулеметный расчет егерей-десантников окончательно зачистили поле боя», – отметили в ДШВ.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал сложную ситуацию на Покровском направлении.

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