Украинские десантники отбили несколько волн «мясных штурмов» на Покровском направлении: кадры с поля боя

Поле боя на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

29 августа целый день россияне пытались атаковать позиции одного из подразделений 71-й егерской бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В общей сложности егеря-десантники отбили несколько волн «мясных штурмов». С утра армия РФ бросила на прорыв обороны группу обычных солдат. Когда они были ликвидированы огнем украинских воинов, на помощь пришли опытные спецназовцы, о чем свидетельствовали радиоперехваты их переговоров.

«Дважды они пытались подобраться к позициям ВСУ, переступая через тела убитых предшественников, однако артиллерийская поддержка братских подразделений разбила их планы, а сбросы БПЛА и пулеметный расчет егерей-десантников окончательно зачистили поле боя», – отметили в ДШВ.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал сложную ситуацию на Покровском направлении.