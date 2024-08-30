ЗСУ розбили штурмову групу військ Росії на Торецькому напрямку: взяті в полон кілька окупантів

Полонені російські військові на Торецькому напрямку. Фото: кадри з відео

Воїни спеціального батальйону «Шквал» та 5-го стрілецького батальйону розбили штурмову групу окупантів на Торецькому напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 28-ї механізованої бригади ЗСУ.

Також під час зачистки населеного пункту українські бійці взяли в полон трьох російських штурмовиків.

«Далі було не менш складне завдання – евакуація. Ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів у ньому. Надавши полоненим медичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінків і витягли окупантів з-під ударів їх «побратимів». Тепер ця трійця допоможе нам повернути українців додому», – зазначили у 28-й ОМБр.

Нагадаємо, що десантники ЗСУ відбили масований наступ армії РФ на Курахівському напрямку, внаслідок чого розгромлена колона бронетехніки окупантів.