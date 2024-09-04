Армія РФ вдарила по центру Курахового: є пряме влучення в триповерховий будинок, загинула жінка

4 вересня російські війська обстріляли центр міста Курахове на Донеччині. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.
Зафіксовано пряме влучання у триповерховий багатоквартирний житловий будинок. Пошкоджені вікна та фасади багатоповерхівок.
Внаслідок атаки загинула жінка. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.
Нагадаємо, що 4 вересня у місті Костянтинівка Донецької області пролунав вибух. Повідомляють про сильну пожежу.
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