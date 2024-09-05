Число погибших в Полтаве после атаки РФ выросло до 55

Число погибших в Полтаве после удара РФ выросло до 55. Фото: ГСЧС Украины

В Полтаве до 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению города. Об этом сообщило ГСЧС Украины.



«328 человек пострадали, частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Вероятно, под завалами еще находятся люди», — уточнили в пресс-центре по чрезвычайным ситуациям.



Сейчас спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей.

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поисковые работы с собаками. Фото: ГСЧС Украины

Ранее сообщалось, что до 54-х увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве.