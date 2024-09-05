Кількість загиблих у Полтаві після атаки РФ збільшилася до 55 осіб

Кількість загиблих у Полтаві після удару РФ зросла до 55. Фото: ДСНС України

У Полтаві до 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу міста. Про це повідомило ДСНС України.



«328 людей постраждали, частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу. Певно, під завалами ще перебувають люди», — уточнили у пресцентрі з надзвичайних ситуацій.



Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються з урахуванням безпекової складової.

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Рятувальники продовжують пошукові роботи із собаками. Фото: ДСНС України

Раніше повідомлялося, що до 54-х збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві.