Масштабный лесной пожар в «Святых горах» на Донетчине: огонь повредил уже десятки домов, спасатели эвакуировали людей

Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: кадр из видео

По состоянию на 4 сентября продолжается тушение лесного пожара на территории Национального природного парка «Святые горы» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Пожар возник в результате российского авиаудара. В целом огонь прошел в пределах Донецкой и Харьковской областей площадью более 5 тысяч га.

По предварительной информации, в поселке Яровая огонь повредил 43 дома, три хозяйственные постройки и восемь автомобилей. Спасатели эвакуировали трех человека. Информация о пострадавших не поступала.

От ГСЧС для тушения пожара привлекли спасателей из Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Черкасской и Полтавской областей. Всего 153 спасателя, 37 единиц техники и пожарный поезд.

Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Изначально спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.

Позже стало известно, что загорелись более 20 жилых домов.

На третьи сутки огонь охватил уже 5000 га леса, а повреждения получили 32 дома.