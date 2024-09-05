ЗСУ зупинили війська РФ під Покровськом — Сирський

Українським військовим вдалося зупинити російський наступ на Покровському напрямку, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.



«За останні шість днів противник не просунувся ні на метр на Покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює», — сказав він в інтерв'ю CNN.



За словами Сирського, Україна змогла позбавити росіян «можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків» завдяки Курській операції ЗСУ у Росії.



За його словами, РФ планувала розпочати новий наступ на територію України з Курської області до початку проведення операції українськими силами.



Він виклав основні цілі Сил оборони в Курській області: не дати Росії використовувати цю територію як плацдарм для нового наступу, відвернути сили Москви від інших районів, створити зону безпеки та не допустити обстрілів цивільних об'єктів через кордон, захопити військовополонених та підняти моральний дух українських військ та країни загалом.



Генерал зазначив, що Москва перекинула на Курський напрямок десятки тисяч солдатів, включаючи деякі зі своїх найкращих повітрянодесантних підрозділів.



Сирський також зазначив, що противник має перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, живій силі, танках, бойових машинах піхоти. Водночас він зазначив, що той факт, що Росія має таку матеріальну перевагу, змусив Україну стати розумнішими та ефективнішими у веденні війни.



«Ми не можемо воювати так, як вони, тому ми маємо використовувати насамперед максимально ефективний підхід, застосовувати свої сили та засоби з максимальним використанням особливостей рельєфу місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу», — сказав він.