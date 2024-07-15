Из-за российской атаки на «Охматдет» пострадали 300 человек

В результате ракетной атаки на детскую больницу «Охматдет» в Киеве 8 июля пострадали 300 человек. Об этом сообщил гендиректор Владимир Жовнир.



В эфире телемарафона Жовнир также сообщил, что пятеро раненых сотрудников «Охматдета» остаются в больницах в тяжелом состоянии.



Как сообщалось, ракетный удар россиян 8 июля повредил в «Охматдете» четыре лечебных и один административный корпус, два медика погибли. Полностью разрушен корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций, где проводится диализ.



В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, повреждены два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. В новом корпусе «Охматдета» повреждены 12 отделений, в том числе восемь хирургических, пять онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Разрушена часть единственной в Украине онкогематологической лаборатории.

В Киеве утром 10 июля завершены аварийно-спасательные работы после массированной ракетной атаки 8 июля. В результате удара погибли 34 человека. Среди них — 5 детей — они погибли при обстреле жилого дома на улице Владимира Сальского.



Всего на момент атаки в клинике находилось 627 детей. После атаки 94 пациента были переведены в другие клиники Киева. Один переведенный ребенок скончался.