За серпень в Україні під російськими обстрілами загинуло 184 особи

У серпні в Україні загинули 184 цивільні особи і 856 отримали поранення через російські обстріли. Як зазначили в Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), ці цифри стали другим найвищим місячним показником жертв у 2024 році після липня.



У період з 26 серпня завдали значної шкоди цивільному населенню України: на території, підконтрольній українському уряду, загинули 64 цивільні особи, а 392 отримали поранення.



«Хоча більшість жертв серед цивільних осіб сталася на територіях, підконтрольних Україні, ММПЛУ також зафіксувала повідомлення про жертви на територіях під контролем Російської Федерації та на території Російської Федерації. Наприклад, 4 вересня в результаті атаки на ринок в окупованому Донецьку загинули четверо цивільних осіб, у тому числі двоє дітей, і ще семеро цивільних осіб отримали поранення. За місцевими повідомленнями, внаслідок атаки 30 серпня в Білгороді загинуло 5 людей, десятки поранено. ММПЛУ не змогла підтвердити ці дані з Білгорода», — зазначили у Місії.



У пресрелізі також зазначається, що внаслідок російських атак постраждало багато дітей, є загиблі. Також завдано пошкоджень навчальним закладам.



Атаки, що сталися з 26 серпня, спричинили загибель 6 та поранення 43 дітей під час нового навчального року. Наприклад, одна дівчинка була серед семи загиблих під час нападу 4 вересня у Львові, де загинули її мати, дві сестри віком 18 та 21 роки, а батько отримав поранення. Цей напад також пошкодив три школи лише через два дні після початку нового навчального року.