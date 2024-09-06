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Спасатели локализовали масштабный пожар в «Святых горах» на Донетчине: огонь охватил 6000 га леса

06 сентября 2024, 16:47

Спасатели локализовали масштабный пожар в «Святых горах» на Донетчине: огонь охватил 6000 га леса

Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: ГСЧС Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: ГСЧС

6 сентября спасатели на площади 6000 га локализовали лесной пожар на территории Национального природного парка «Святые горы» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В настоящее время идет тушение отдельных очагов тления лесной подстилки на площади 130 га, но распространения огня не наблюдается.

Проводится мониторинг оперативной обстановки для предотвращения повторного возгорания. На месте работают спасатели Донетчины, а также из Луганской и Днепропетровской областей.

К тушению пожара от ГСЧС привлекли 63 спасателя и 14 единиц техники.

Напомним, что 1 сентября в Донецкой области на территории Национального природного парка «Святые горы» возник масштабный пожар, в результате чего огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на жилые дома ближайших сел. Изначально спасателям удалось локализовать пожар на площади 1200 га.

Позже стало известно, что загорелись более 20 жилых домов.

На третьи сутки огонь охватил уже 5000 га леса, а повреждения получили 32 дома.

На четвертые сутки огонь повредил 43 дома, спасателям пришлось эвакуировать людей.

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