Рятувальники загасили масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині: горіли 6000 га лісу

Масштабна лісова пожежа на території Національного природного парку «Святі гори» Фото: ДСНС

Протягом восьми днів рятувальники гасили лісову пожежу на території Національного природного парку «Святі гори», який виник у результаті російського авіаудару. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Пожежу загасили на загальній площі 6000 га. Загалом вогонь пошкодив 43 житлові будинки, три господарські будівлі, вісім автомобілів та автопричіп. Бійці ДСНС евакуювали трьох людей.

Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Спочатку рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.

Пізніше стало відомо, що спалахнули понад 20 житлових будинків.

На третю добу вогонь охопив уже 5000 га лісу, а пошкодження зазнали 32 будинки.

На четверту добу вогонь пошкодив 43 будинки, рятувальникам довелося евакуювати людей.

У результаті бійцям ДСНС вдалося локалізувати пожежу на площі 6000 га.