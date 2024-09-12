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Украина объявила Монголии демарш после того, как Путина не арестовали в Улан-Баторе

12 сентября 2024, 19:45

Украина объявила Монголии демарш после того, как Путина не арестовали в Улан-Баторе

Министерство иностранных дел Украины 12 сентября объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, монгольской стороне доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского президента Владимира Путина во время его пребывания на территории страны. 

Монголия является страной-подписантом Римского статута, что обязывает ее арестовать диктатора, против которого выписан ордер за похищение украинских детей во время военной агрессии. Путин же свободно посетил страну и так же свободно покинул ее. 

«Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах», — сказано в сообщении.

Вместе с этим президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который прибыл с визитом в Киев.

«Важно соблюдать Римский статут и не допустить игнорирования решений суда по ордерам на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом», — написал Зеленский в Telegram.

Президент также сообщил, что еще одной темой разговора была борьба с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.

Как сообщалось, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей, однако на самом деле никто не знает реальной возможной цифры.

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Прочее
ордер на арест

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