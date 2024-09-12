Україна оголосила Монголії демарш після того, як Путіна не заарештували в Улан-Баторі

Міністерство закордонних справ України 12 вересня оголосило демарш монгольській стороні під час зустрічі з Генеральним директором департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.



Як повідомляє пресслужба МЗС України, монгольській стороні доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського президента Володимира Путіна під час перебування на території країни.



Монголія є країною-підписантом Римського статуту, що зобов'язує її заарештувати диктатора, проти якого виписано ордер за викрадення українських дітей під час воєнної агресії. А Путін вільно відвідав країну і так само вільно покинув її.



«Україна не залишить таких дій без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховано в подальшій політиці розвитку двосторонніх відносин з Монголією і при виробленні позиції України з підтримки цієї країни в міжнародних форматах», — сказано в повідомленні.



Водночас президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який прибув із візитом до Києва.



«Важливо дотримуватись Римського статуту і не допустити ігнорування рішень суду з ордерів на арешт російських військових злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного карного суду Карімом Ханом», — написав Зеленський у Telegram.



Президент також повідомив, що ще однією темою розмови була боротьба із насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей та розслідування цих злочинів.



Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей, проте насправді ніхто не знає реальної можливої цифри.