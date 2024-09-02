Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями

Владимир Путин 2 сентября прилетел в Монголию, которая обязана арестовать его в случае визита в страну.



Визит Путина в Улан-Батор был объявлен заранее. В Кремле заявили, что уверены — ареста не будет. Тем не менее Улан-Батор признает юрисдикцию Международного уголовного суда.



Ранее Международный уголовный суд в комментариях СМИ подтвердил, что согласно закону, у Монголии, как и других членов МУС, есть обязательства сотрудничать с судом.



Украинский МИД ранее призвал Монголию арестовать Путина, когда тот прибудет в страну.



Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Суду и международной системе уголовного права, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.



«Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — написал Тихий в соцсети Х.



17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест президента РФ, признав его ответственным за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в РФ в период с начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС, что означает ее невыполнение международных норм.