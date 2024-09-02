Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями

02 сентября 2024, 22:06

Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями

Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями

Владимир Путин 2 сентября прилетел в Монголию, которая обязана арестовать его в случае визита в страну. 

Визит Путина в Улан-Батор был объявлен заранее. В Кремле заявили, что уверены — ареста не будет. Тем не менее Улан-Батор признает юрисдикцию Международного уголовного суда. 

Ранее Международный уголовный суд в комментариях СМИ подтвердил, что согласно закону, у Монголии, как и других членов МУС, есть обязательства сотрудничать с судом. 

Украинский МИД ранее призвал Монголию арестовать Путина, когда тот прибудет в страну. 

Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Суду и международной системе уголовного права, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — написал Тихий в соцсети Х.

17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест президента РФ, признав его ответственным за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в РФ в период с начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС, что означает ее невыполнение международных норм.

ТЕГИ

Места
Монголия
Организации
Международный уголовный суд
Люди
Владимир Путин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
15:44
ДТП в Донецке: две машины сгорели, есть пострадавшие
11:15
Российские военные 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки
10:07
С оккупированных Россией территорий в Украину вернулись 14 детей
08:45
Ночью дроны атаковали три региона РФ и оккупированный Крым
23:26
Главное за день: Продвижения росармии на покровском направлении. В РФ вторые сутки горит нефтебаза
все новости
23:59
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий уволен
23:35
Вечерний обстрел Харькова и Днепра: последствия
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
22:06
Путин свободно прилетел в Монголию — Киев пригрозил Улан-Батору последствиями
21:05
Зеленский поддержал санкции против более 200 граждан РФ и Украины
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
19:05
Российский удар по Харькову: что известно к вечеру
18:04
ВСУ в Курской области взяли в плен более 600 российских военных — Зеленский
17:36
Нидерланды анонсировали пакет помощи Украине более чем на 200 млн евро
17:13
В Покровске остается около 30 тысяч жителей, город ежедневно покидают две тысячи гражданских — глава ГВА
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
16:32
На Донетчине остаются 160 населенных пунктов без света
16:24
В Донецкой и Луганской областях жители получат помощь на отопительный сезон. Что нужно знать
15:59
Минобороны одобрило к поставке в ВСУ украинский бронетранспортер «Хорунжий»
15:44
В Селидово из-за российской атаки погиб мужчина
15:38
Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ
15:09
Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ
14:52
Военнослужащие уничтожили группу российских штурмовиков на Покровском направлении
14:23
Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Спасение раненых в Курахово. Фото: кадр из видео Массированный обстрел центра Курахово: в полиции показали кадры, как спасали раненых людей под ударами РФ
02 сентября, 15:38
Уничтожения штурмовых групп ВС РФ на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Десантники ВСУ отбили штурмы россиян на Кураховском направлении: уничтожены несколько групп армии РФ
02 сентября, 15:09
Масштабный лесной пожар в Национальном природном парке «Святые горы». Фото: кадр из видео На Донетчине в Национальном парке «Святые горы» возник масштабный пожар: огонь уничтожил 1500 га леса и перекинулся на дома
02 сентября, 12:50
Мирноград: Эвакуация продолжается, окраины полностью разрушены ► Мирноград: Эвакуация продолжается, окраины полностью разрушены ►
02 сентября, 12:06
ВСУ уничтожили ещё одну колонну российских военных в Курской области. Скриншот видео В Курской области РФ ВСУ уничтожили еще одну колонну российских войск и понтонную переправу
31 августа, 15:53
Пленные российские военные на Торецком направлении. Фото: кадри из видео ВСУ разбили штурмовую группу войск России на Торецком направлении: взяты в плен несколько оккупантов
30 августа, 22:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор