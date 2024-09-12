В одному з районів окупованої Луганщини запровадили режим НС через велику пожежу

На території окупованого Свердловського району у Луганській області угруповання «ЛНР» з 12 вересня запровадило режим надзвичайної ситуації. Це пов'язано із пожежами на території селища Комсомольське. Перекрито автомобільну дорогу сполученням Луганськ-Свердловськ (Должанськ).



За даними окупаційної влади, спалахнула суха трава.



Пожежу гасять великими групами. Залучено три пожежні автомобілі, 11 пожежно-рятувальних загонів, знятих з інших природних пожеж, дві автоцистерни, один пожежний автомобіль незаконних військових формувань, співробітники Свердловського лісового господарства, а також російські військові.