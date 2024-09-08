На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах

В течение недели на временно оккупированных территориях Луганской области происходили масштабные пожары, в частности, возгорание были в городе Антрацит. Россияне не могли потушить их из-за дефицита пожарных в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Спротив.



«Пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. Из-за нехватки спасателей, помощь населению вовремя не предоставлялась», — говорится в сообщении.



При этом, российские оккупанты начали расследовать «возможные диверсии», и под этим предлогом начали проверять местное население.



«Враг не впервые использует трагедии чтобы репрессировать украинцев. Призываем быть бдительными и пользоваться практическими советами Центра национального сопротивления чтобы уберечь свою жизнь», — резюмировали в ЦНС.



Ранее мы писали, что на временно оккупированной Луганской области некоторые территории остаются заминированные. В частности, речь идет о прилегающих к Северодонецку лесах.