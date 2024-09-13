Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: чотири людини загинули, ще 10 – поранені

За 12 вересня росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілів три людини загинули у селі Віролюбівка та одна – у селищі Красноярське.
Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: чотири – у Красноярському, дві – у Віролюбівці, дві – у місті Костянтинівка, одна – у місті Курахове та одна – у селищі Суха Балка.
Нагадаємо, що 12 вересня російська армія з артилерії вдарила по машинах Червоного Хреста, які привезли гуманітарну допомогу мешканцям села Віролюбівка Донецької області. Внаслідок обстрілу три співробітники МКЧХ загинули, ще два – отримали поранення.
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