Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: чотири людини загинули, ще 10 – поранені

За 12 вересня росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів три людини загинули у селі Віролюбівка та одна – у селищі Красноярське.

Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: чотири – у Красноярському, дві – у Віролюбівці, дві – у місті Костянтинівка, одна – у місті Курахове та одна – у селищі Суха Балка.

Нагадаємо, що 12 вересня російська армія з артилерії вдарила по машинах Червоного Хреста, які привезли гуманітарну допомогу мешканцям села Віролюбівка Донецької області. Внаслідок обстрілу три співробітники МКЧХ загинули, ще два – отримали поранення.