На оккупированной Луганщине продолжают бушевать крупные пожары

Режим чрезвычайной ситуации введен в оккупированных Краснодонском и Ровеньковском районах Луганской области. Причина ЧС — пожары.



На территории Луганщины уже несколько дней возникают пожары из-за возгорания сухой травы. Так, на территории оккупированного Свердловского района в Луганской области группировка «ЛНР» с 12 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации.



За день в области потушили 75 пожаров. Значительный ущерб был нанесен Лутугинскому, Свердловскому и Краснодонскому районам.



Пожары повредили имущество жителей Славяносербска, Брянки, Красного Луча, Станицы Луганской, Перевальска, Стаханова. Огнем повреждены и уничтожены 1 жилой дом, 4 нежилых дома, 4 дачных домика, 5 хозпостроек, 400 метров железнодорожного полотна, деревянные ворота и заборы, 2 электроопоры.