На окупованій Луганщині продовжують вирувати великі пожежі

Режим надзвичайної ситуації запроваджено в окупованих Краснодонському та Ровеньківському районах Луганської області. Причина НС — пожежі.



На території Луганщини вже кілька днів виникають пожежі через спалах сухої трави. Так, на території окупованого Свердловського району в Луганській області угруповання «ЛНР» з 12 вересня запровадило режим надзвичайної ситуації.



За день в області загасили 75 пожеж. Значних збитків було завдано Лутугинському, Свердловському та Краснодонському районам.



Пожежі пошкодили майно мешканців Слов'яносербська, Брянки, Червоного Луча, Станиці Луганської, Перевальська, Стаханова. Вогнем пошкоджено та знищено 1 житловий будинок, 4 нежитлові будинки, 4 дачні будиночки, 5 господарських будівель, 400 метрів залізничного полотна, дерев'яні ворота та паркани, 2 електроопори.