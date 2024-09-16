«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области

«АТЕШ» нашел склад БК россиян в Донецкой области. Фото: АТЕШ

Агент крымского сопротивления «АТЕШ» обнаружил активность военных грузовиков возле населенного пункта Бердянское и провел разведку их маршрута, обнаружив склад БК. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АТЕШ».



«В результате разведки удалось зафиксировать местонахождение склада с боеприпасами, который используется для снабжения ВС РФ и хранения артиллерийских снарядов, мин и другого вооружения. Мы продолжаем собирать данные для нанесения точных ударов по ключевым военным объектам. Мы предпринимаем все меры, чтобы ослабить боеспособность оккупационных войск и разрушить их планы на разных участках фронта», — говорится в сообщении группы.

Склад БК россиян охраняется. Фото: АТЕШ

«АТЕШ» нашел склад БК россиян в Донецкой области. Фото: АТЕШ

Напомним, партизанам удалось найти важный командный пункт оккупантов в Донецкой области.