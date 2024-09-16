Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области

16 сентября 2024, 11:38

«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области

«АТЕШ» нашел склад БК россиян в Донецкой области. Фото: АТЕШ «АТЕШ» нашел склад БК россиян в Донецкой области. Фото: АТЕШ

Агент крымского сопротивления «АТЕШ» обнаружил активность военных грузовиков возле населенного пункта Бердянское и провел разведку их маршрута, обнаружив склад БК. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АТЕШ».

«В результате разведки удалось зафиксировать местонахождение склада с боеприпасами, который используется для снабжения ВС РФ и хранения артиллерийских снарядов, мин и другого вооружения. Мы продолжаем собирать данные для нанесения точных ударов по ключевым военным объектам. Мы предпринимаем все меры, чтобы ослабить боеспособность оккупационных войск и разрушить их планы на разных участках фронта», — говорится в сообщении группы.

Склад БК россиян охраняется. Фото: АТЕШ

«АТЕШ» нашел склад БК россиян в Донецкой области. Фото: АТЕШ

Напомним, партизанам удалось найти важный командный пункт оккупантов в Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область бердянское
Прочее
оружие на Донбассе склад боеприпасов
Организации
Атеш

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:10
Пушилин рассказал, какие захваченные города Донетчины оккупанты не подготовили к осенне-зимнему периоду
11:38
«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области
23:00
Главное за день: Удар по Харькову. Стратегия мира Зеленского
14:26
Партизанам удалось найти важный командный пункт оккупантов в Донецкой области
22:55
Главное за день: Украина вернул из плена «азовцев». Пожары на Луганщине
22:24
DeepState: РФ оккупировала Галицыновку на Донетчине, у ВСУ есть занятые и потерянные села в Курской области
16:40
За преступления против детей в Украине осужден 31 военный преступник — Генпрокуратура
13:31
На оккупированной Луганщине продолжают бушевать крупные пожары
11:34
«ДНР»: Вчера в районе Новогродовки пострадали двое мирных жителей, а ночью ранена горловчанка
23:00
Главное за день: РФ перебрасывает опытные войска под Курск. Обмен пленными
21:49
Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►
16:30
На захваченной Луганщине ФСБ задержала жителей, якобы передававших СБУ данные об инфраструктуре региона
16:23
Еще один банк РФ начал выдавать карты на оккупированной части Луганщины
14:37
Бойцы 46-й бригады опубликовали видео уничтожения большого количества техники и пехоты ВС РФ на Кураховском направлении
09:26
Силы обороны Украины ударили по складу с БК и ракетами для ПВО россиян под Мариуполем: боеприпасы детонировали четыре часа
07:30
Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — DeepState
23:34
В Горловке беспилотник атаковал машину местного предприятия: есть жертвы
23:00
Главное за день: Разрушен мост под Покровском. Ликвидация российского истребителя
21:16
В одном из районов оккупированной Луганщины ввели режим ЧС из-за крупного пожара
20:30
Обстрел двух районов Донецка: есть повреждения, без жертв
все новости
14:10
Пушилин рассказал, какие захваченные города Донетчины оккупанты не подготовили к осенне-зимнему периоду
13:13
Армия РФ ударила по Лиману: спасатели вторые сутки тушат масштабный лесной пожар
13:10
Войска РФ 21 раз обстреляли Донецкую область: есть погибший и пострадавшие
12:41
В Константиновке в полдень прогремели взрывы
12:30
Россияне выпустили более 640 «Шахедов» по Украине в сентябре — Зеленский
11:59
Украина получит от Латвии разведывательные бронемашины
11:38
«АТЕШ» обнаружил склад боеприпасов россиян в Донецкой области
10:29
В Покровске из-за российских ударов без света остались три микрорайона
09:40
При атаке «Шахедов» на Киевскую область ранена женщина
09:29
Российский Белгород утром попал под обстрел
09:01
Армия РФ за сутки ударила по нескольким городам в Донецкой области: один человек погиб, еще семь – ранены
08:55
ПВО Украины сбила 53 из 56 «Шахедов»
08:50
Около 20 дронов атаковали Киев сегодня ночью — КГВА
08:45
Российские войска продвинулись возле Угледара и в Украинске на Донетчине – DeepState
23:00
Главное за день: Удар по Харькову. Стратегия мира Зеленского
20:14
Зеленский рассказал, сколько пунктов в плане победы Украины
17:23
Армия РФ ударила по многоэтажке в Харькове: много пострадавших, под завалами могут быть люди
17:09
Зеленский и Байден обсудят удары дальнобойными ракетами по РФ — Салливан
16:33
На севере Донетчины восстановили электроснабжение — Филашкин
16:10
Россия за неделю выпустила по Украине около 30 ракет и более 800 КАБов — Зеленский
все новости
ВИДЕО
Масштабный лесной пожар возле Лимана. Фото: ГСЧС Армия РФ ударила по Лиману: спасатели вторые сутки тушат масштабный лесной пожар
16 сентября, 13:13
Российский Белгород сегодня утром попал под обстрел. Фото: соцсети Российский Белгород утром попал под обстрел
16 сентября, 09:29
Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов выпустила РФ по Украине за неделю. Фото: ОП Россия за неделю выпустила по Украине около 30 ракет и более 800 КАБов — Зеленский
15 сентября, 16:10
Россияне атаковали критическую инфраструктуру Николаевки. Фото: ТГ-каналы Николаевка попала под обстрел: войска РФ атаковали район ТЭС, север Донетчины — без света
15 сентября, 12:51
Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ► Мобилизация «ДНР» в Донецке и разруха в Авдеевке — дайджест из оккупации ►
13 сентября, 21:49
На оккупированной территории Луганской области ещё один российский банк начал выдавать карты. Иллюстративное фото Еще один банк РФ начал выдавать карты на оккупированной части Луганщины
13 сентября, 16:23

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор