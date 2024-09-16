«АТЕШ» виявив склад боєприпасів росіян у Донецькій області

АТЕШ знайшов склад БК росіян у Донецькій області. Фото: АТЕШ

Агент кримського опору «АТЕШ» виявив активність військових вантажівок біля населеного пункту Бердянське та провів розвідку їхнього маршруту, виявивши склад БК. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі «АТЕШ».



«В результаті розвідки вдалося зафіксувати місце складу з боєприпасами, який використовується для постачання ЗС РФ та зберігання артилерійських снарядів, мін та іншого озброєння. Ми продовжуємо збирати дані для завдання точних ударів по ключових військових об'єктах. Ми вживаємо всіх заходів, щоб послабити боєздатність окупаційних військ та зруйнувати їхні плани на різних ділянках фронту», — йдеться у повідомленні групи.

Склад БК росіян охороняється. Фото: АТЕШ

«АТЕШ» знайшов склад БК росіян у Донецькій області. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизанам вдалося знайти важливий командний пункт окупантів у Донецькій області.