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В Константиновке в полдень прогремели взрывы

16 сентября 2024, 12:41

В Константиновке в полдень прогремели взрывы

В Константиновке сегодня снова прогремели взрывы. Фото: Типичная Константиновка/Telegram В Константиновке сегодня снова прогремели взрывы. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Сегодня, 16 сентября, около полудня в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.

За несколько минут до сообщения о взрывах мониторинговые каналы предупредили об угрозе российского обстрела прифронтовых громад Краматорского и Покровского районов управляемыми авиабомбами.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях. 

Напомним, российские оккупанты 14 сентября трижды обстреляли город Константиновку при помощи авиации. В результате атак разрушено и повреждены предприятия, а также линия электросети.

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