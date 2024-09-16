В Константиновке в полдень прогремели взрывы

В Константиновке сегодня снова прогремели взрывы. Фото: Типичная Константиновка/Telegram

Сегодня, 16 сентября, около полудня в городе Константиновка Донецкой области прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.

За несколько минут до сообщения о взрывах мониторинговые каналы предупредили об угрозе российского обстрела прифронтовых громад Краматорского и Покровского районов управляемыми авиабомбами.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Напомним, российские оккупанты 14 сентября трижды обстреляли город Константиновку при помощи авиации. В результате атак разрушено и повреждены предприятия, а также линия электросети.