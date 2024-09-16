У Костянтинівці опівдні прогриміли вибухи

У Костянтинівці сьогодні знову пролунали вибухи. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

Сьогодні, 16 вересня, близько полудня у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

За кілька хвилин до повідомлення про вибухи моніторингові канали попередили про загрозу російського обстрілу прифронтових громад Краматорського та Покровського районів керованими авіабомбами.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, російські окупанти 14 вересня тричі обстріляли місто Костянтинівку за допомогою авіації. Внаслідок атак зруйновано та пошкоджено підприємства, а також лінія електромережі.