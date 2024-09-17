Скандал среди военных на Донбассе: россияне расследуют гибель неугодных штурмовиков

Российские и донецкие военные блогеры возмущены обстоятельствами гибели двух военных, так называемых добровольцев с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Они, а также еще 10 российских военных были брошены на штурм украинских позиций в Донецкой области, после чего погибли.



Дмитрий Лысаковский (позывной «Гудвин») и Сергей Грицай (позывной «Эрнест») накануне своей гибели записали видео, в которых обвинили офицерский состав в причастности к обороту наркотиков. Оба утверждали, что командование ведет себя так, чтобы погубить как можно больше российских солдат, то есть работает «на Запад».



Знакомые с ситуацией военные Z-блогеры считают, что Грицая и Лысаковского перевели из операторов БПЛА в штурмовики в качестве наказания, так как их считали неугодными.



В гибели штурмового отряда подозревают донецкого боевика, командира «1-го отдельного отряда специального назначения» Игоря Пузика с позывным «Злой».



Министром обороны Александр Белоусов заявил, что взял под личный контроль расследование дела о гибели «Гудвина» и «Эрнеста».