Російські та донецькі військові блогери обурені обставинами загибелі двох військових, так званих добровольців із позивними «Гудвін» та «Ернест». Їх, а також ще 10 російських військових було кинуто на штурм українських позицій на Донеччині, після чого всі загинули.



Дмитро Лисаковський (позивний «Гудвін») та Сергій Грицай (позивний «Ернест») напередодні своєї загибелі записали відео, в якому звинуватили офіцерський склад у причетності до обігу наркотиків. Обидва стверджували, що командування поводиться так, щоб погубити якнайбільше російських солдатів, тобто працює «на Захід».



Знайомі із ситуацією військові Z-блогери вважають, що Грицая та Лисаковського перевели з операторів БПЛА до штурмовиків як покарання, оскільки їх вважали неугодними.



У загибелі штурмового загону підозрюють донецького бойовика, командира «1-го окремого загону спеціального призначення» Ігоря Пузіка із позивним «Злий».



Міністром оборони Олександр Білоусов заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи про загибель «Гудвіна» та «Ернеста».