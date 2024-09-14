Армия РФ полностью разрушила «Горбатый мост» в Покровске

«Горбатый мост» в Покровске полностью разрушен. Фото: соцсети

Путепровод «Восточный» («Горбатый мост») в Покровске окончательно разрушен. Повторная российская атака произошла примерно в 22.20 13 сентября. Фото разрушенного моста опубликовали в местных группах в соцсетях.



Путепровод «Восточный», который так же известен как «Горбатый мост», соединяет южную и северную части города.



Российские войска уже неоднократно обстреливали этот путепровод. Предыдущий обстрел произошел утром 13 сентября в пятницу утром, из-за чего движение по нему было ограничено.



Также Российские войска в ночь на 12 сентября разрушили Димитровский мост, который соединял Покровск и Мирноград.