В результате российских ударов была обесточена шахта в Донецкой области

За минувшие сутки под российские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой области. В частности, обесточивалась местная шахта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В Донецкой области из-за обстрела обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта», — говорится в сообщении.



Как отмечается, на момент инцидента людей в шахте не было.



Ранее мы писали, что российские военные за прошедшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.