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За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

17 сентября 2024, 10:26

За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА Последствия российского обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

Российские военные за прошедшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 17 сентября сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждены 23 частных дома.

Покровский район. В Курахово ранены 2 человека, повреждены многоэтажки, 23 частных дома и инфраструктурный объект. В Мирнограде повреждены админздания. В Покровске ранены 3 человека, поврежден инфраструктурный объект и админздание.

Краматорский район. В Лимане повреждены 3 нежилых здания, в Заречном — разрушен дом. В Константиновке повреждены многоэтажки, частный дом и объект инфраструктуры.

Бахмутский район. В Северске повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Часовоярской громаде повреждены 14 частных домов, многоэтажка и нежилое помещение.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 526 человек, в том числе 144 ребенка, отметил начальник ОВА.

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