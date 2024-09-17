Внаслідок російських ударів було знеструмлено шахту в Донецькій області

Минулої доби під російські обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура в Донецькій області. Зокрема, знеструмлювалася місцева шахта. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«У Донецькій області через обстріл знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на момент інциденту людей у шахті не було.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області.