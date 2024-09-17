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Українські військові взяли в полон 13 російських солдатів у Курській області

17 вересня 2024, 16:15

Українські військові взяли в полон 13 російських солдатів у Курській області

У Курській області РФ українські військові взяли в полон ще 13 російських піхотинців. Як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, четверо з полонених серйозно поранені.

«Курська операція. Після 5 днів завзятих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок — підняття білого прапора. Того дня окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла в полон 13 росіян, 4 з них зазнали серйозних поранень», — написав Павлюк у Telegram-каналі.

Завдяки Курській операції Україна поповнює обмінний фонд, було захоплено понад 600 російських військових. Завдяки цьому є можливість обміну українських солдатів, які перебувають у російському полоні, заявив президент України Володимир Зеленський на початку вересня.

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Курська область

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