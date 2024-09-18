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Запорожская область попала под массированный обстрел россиян, есть погибшие и раненые

18 сентября 2024, 10:45

Запорожская область попала под массированный обстрел россиян, есть погибшие и раненые

Российские военные в ночь на 18 сентября обстреляли Запорожскую область. Есть убитые и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам главы ОВА, пострадала Камышевахская громада. Там повреждены несколько частных домов и инфраструктурный объект.

«Предварительно, два человека погибли, пятеро — ранены. Сейчас происходит поиск людей под завалами. Детали уточняются», — сообщил Федоров.

Напомним, в ночь на 3 сентября войска РФ ударили по Запорожью. Два человека погибли.

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