Ракетный удар по Запорожью: погибли двое человек

Ракетный удар по Запорожью: погибли двое людей. Фото: ГСЧС Запорожья

В Запорожье спасатели ликвидировали последствия ракетного удара 2 сентября, который совершили военные РФ в 23:03, нанеся удар по спальному району Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«В результате попадания в отель погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Их 12-летнюю дочь спасатели достали из-под завалов и госпитализировали», — говорится в заявлении спасателей.

Результат ракетной атаки РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

По информации местного ГСЧС, также был ранен 43-летний мужчина, аварийно-спасательные работы завершены.



Ранее, один человек погиб и трое пострадали в результате ракетной атаки РФ по Днепру вечером 2 августа.