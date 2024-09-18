Запорізька область потрапила під масований обстріл росіян, є загиблі та поранені

Російські військові в ніч проти 18 вересня обстріляли Запорізьку область. Є вбиті та поранені серед мирних жителів. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами голови ОВА, постраждала Камишеваська громада. Там пошкоджено кілька приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

«Попередньо дві людини загинули, п'ятеро — поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються», — повідомив Федоров.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня війська РФ вдарили по Запоріжжію. Двоє людей загинули.