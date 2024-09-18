На Херсонщине из-за обстрелов РФ погиб один человек, ранены шесть

Результат атаки дроном РФ в Херсонской области. Фото: Нацполиция

На Херсонщине из-за атак российской армии один человек погиб и шестеро получили ранения. Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции.



Днем российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Днепровском районе Херсона, ранив двух мужчин и двух женщин.



«Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице. В том же районе враг ударил из дрона по магазину - ранения получила 45-летняя женщина», — отметили в Нацполиции.

Результат атаки дроном РФ в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Также Центральный район Херсона попал под атаку российских ударных БПЛА. В результате падения обломков травмировались двое мужчин в возрасте 49 и 64 года.

Результат атаки дроном РФ в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Напомним, российские оккупанты за сутки 17 раз атаковали Донецкую область, повреждены дома и админздания.