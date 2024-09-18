На Херсонщині через обстріл РФ загинула одна людина, поранено шість

Результат атаки дроном РФ у Херсонській області. Фото: Нацполіція

На Херсонщині через атаки російської армії одна людина загинула і шестеро отримали поранення. Про це заявили у пресслужбі Нацполіції.



Вдень російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Дніпровському районі Херсона, поранивши двох чоловіків та двох жінок.



«Згодом один із постраждалих помер у лікарні. У тому ж районі ворог вдарив із дрона по магазину – поранення отримала 45-річна жінка», – зазначили у Нацполіції.

Результат атаки дроном РФ у Херсонській області. Фото: Нацполіція

Також Центральний район Херсона потрапив під атаку російських ударних БПЛА. Внаслідок падіння уламків травмувалися двоє чоловіків віком 49 та 64 роки.

Результат атаки дроном РФ у Херсонській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російські окупанти за добу 17 разів атакували Донецьку область, пошкоджено домівки та адмінбудинки.