Украинские волонтеры во время эвакуации людей наткнулись на военного РФ в городе Украинск на Донетчине: им удалось выехать живыми

Российский военный в городе Украинск на Донетчине. Фото: кадр из видео

Украинские волонтеры во время эвакуации мирного населения наткнулись на российского военного в городе Украинск Донецкой области. Об этом стало известно из видео, опубликованного волонтером Даниилом Захарченко.



На кадрах можно увидеть, как оккупант приближается к волонтерам, после чего их коротко допрашивает, а они объясняют, что приехали из Покровска для эвакуации людей. На видео также присутствует гражданская женщина. В ответ россиянин говорит волонтерам быстро грузить людей и уезжать. После короткого диалога волонтеры в спешке покидают город.

Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими https://t.co/IEOC2qaD5l pic.twitter.com/5DLG0nMet6 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 11, 2024

Даниил Захарченко назвал эту ситуацию «вторым Днем рождения».



«Назвать его адекватным? Может быть. Потому что мы все еще живы, здоровы и мы выехали, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, без каски, с одним автоматом, не зная, с оружием мы или без оружия. Считаю, что у нас сегодня второй день рождения. А может, и не второй», – сказал он.

Напомним, что, согласно данным аналитиков DeepState, российская армия уже находится в пределах Украинска.



9 сентября волонтер сообщил о том, что российская ДРГ убила 11 жителей Украинска, которые прятались в подвале.