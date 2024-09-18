На Донеччині зростає кількість людей, які згодні на евакуацію — кажуть чиновники

На Донеччині триває евакуація населення через загострення військової ситуації в регіоні. У Покровському районі кількість людей, які погоджуються на евакуацію, поступово зростає. Про це зазначили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



За 17 вересня вдалося вивезти з Донецької області 720 осіб, із них 99 дітей та 5 осіб з інвалідністю. Проте на території регіону лишається майже 355 тисяч мирних жителів.



Примусова евакуація дітей із сім'ями продовжується у 16 населених пунктах Донеччини, у них досі залишаються 1437 неповнолітніх.



Найбільша кількість дітей у небезпеці перебуває у Костянтинівці, станом на 17 вересня там залишається 995 дітей. У Покровську — 198 дітей, у сусідньому Родинському — 192 дитини. Далі за кількістю дітей, які підпадають під примусову евакуацію, йде село Іллінівка, де лишається 30 дітей. У селі Яблунівка — 12, у селах Бересток та Степанівка — по 11 дітей, Довга Балка — 10 дітей, це все села Іллінівської громади.



У селі Роздільна залишається 4 дитини, у селах Шахтарське та Ясна Поляна дітей уже не залишилося.