«Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» в Лиге чемпионов

«Болонья» — «Шахтер». Фото: Bologna FC

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 0:0 с итальянской «Болоньей» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов. Матч проходил в Болонье.



Уже на четвертой минуте «Шахтер» мог выйти вперед, но Георгию Судакову не удалось реализовать пенальти.



Во втором туре «горняки» примут итальянскую «Аталанту». Поединок Лиги чемпионов состоится 2 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене.



С этого сезона Лига чемпионов была реформирована. Новый формат предусматривает отказ от группового этапа, увеличение количества участников и количества матчей. «Новости Донбасса» подробно рассказывали о новом формате Лиги чемпионов и что это означает для «Шахтера».