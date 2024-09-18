«Шахтар» зіграв унічию з «Болоньєю» у Лізі чемпіонів

«Болонья» — «Шахтар». Фото: Bologna FC

Донецький «Шахтар» зіграв унічию 0:0 з італійською «Болоньєю» в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч проходив у Болоньї.



Вже на четвертій хвилині «Шахтар» міг вийти вперед, але Георгію Судакову не вдалося реалізувати пенальті.



У другому турі «гірники» приймуть італійську «Аталанту». Поєдинок Ліги чемпіонів відбудеться 2 жовтня о 19:45 у німецькому Гельзенкірхені.



З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».