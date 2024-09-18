Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

«Шахтар» зіграв унічию з «Болоньєю» у Лізі чемпіонів

18 вересня 2024, 21:46

«Шахтар» зіграв унічию з «Болоньєю» у Лізі чемпіонів

«Болонья» — «Шахтар». Фото: Bologna FC «Болонья» — «Шахтар». Фото: Bologna FC

Донецький «Шахтар» зіграв унічию 0:0 з італійською «Болоньєю» в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч проходив у Болоньї.

Вже на четвертій хвилині «Шахтар» міг вийти вперед, але Георгію Судакову не вдалося реалізувати пенальті.

У другому турі «гірники» приймуть італійську «Аталанту». Поєдинок Ліги чемпіонів відбудеться 2 жовтня о 19:45 у німецькому Гельзенкірхені.

З цього сезону Лігу чемпіонів було реформовано. Новий формат передбачає відмову від групового етапу, збільшення кількості учасників та кількості матчів. «Новини Донбасу» докладно розповідали про новий формат Ліги чемпіонів і що це означає для «Шахтаря».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ФК Шахтар
Події
Ліга чемпіонів
Інше
Футбол

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Удар по арсеналу у Торопці. Армія РФ просунулась в Українську
22:46
«ДНР»: Двох жителів окупованої Донеччини поранено за день
18:51
СБУ: Місцеві співробітники «МНС» в Луганську під виглядом «гуманітарки» постачають військовим техніку
11:59
На окупованій Луганщині запроваджено режим НП через бурхливі пожежі
09:56
Агресор проводить масовані атаки на Покровському напрямку — Генштаб.
23:00
Головне за день: Армія РФ атакує дамбу Курахівського водосховища. Росіяни знову стратили полоненого
22:47
«ДНР»: П'ятьох мешканців Донецька та Горлівки поранено за день
20:27
На окупованій Луганщині затримано чоловіка, якого підозрюють у підпалах полів
18:34
Від складу нічого не залишилося: як виглядає військовий об'єкт РФ у Маріуполі після удару ЗСУ
16:56
«ДНР» оголосила надзвичайну ситуацію у 9 районах та 11 містах через великі пожежі
15:59
В окупованому Донецьку стався «приліт» у Ленінському та Куйбишевському районах: є постраждалі
13:55
Росія вкрала зерна в України майже на 6,5 млрд доларів — WSJ
10:26
За добу війська РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області
10:02
Масштабні лісові пожежі на окупованій Луганщині: згоріли вже понад півтори сотні будинків
00:22
Скандал серед військових на Донбасі: росіяни розслідують загибель неугодних штурмовиків
23:50
В окупованому Сніжному гасять пожежу: вогонь підібрався до будинків
23:00
Головне за день: Путін затвердив збільшення армії РФ. Під Вугледаром знищено шахту
22:59
Частина окупованої Луганщини огорнув смог — у великих пожежах вже згоріло 37 будинків
17:02
У Маріуполі встановили пам'ятник окупанту, який захоплював місто в 2022 році
16:58
Біля Вугледара російські загарбники підірвали копер шахти «Південнодонбаська № 3»
усі новини
23:00
Головне за день: Удар по арсеналу у Торопці. Армія РФ просунулась в Українську
22:46
«ДНР»: Двох жителів окупованої Донеччини поранено за день
22:00
Український План перемоги над Росією вже готовий — Зеленський
21:46
«Шахтар» зіграв унічию з «Болоньєю» у Лізі чемпіонів
20:03
На Донеччині зростає кількість людей, які згодні на евакуацію — кажуть чиновники
18:51
СБУ: Місцеві співробітники «МНС» в Луганську під виглядом «гуманітарки» постачають військовим техніку
17:26
У Покровській адміністрації розповіли про будівництво фортифікаційних споруд
17:25
Через лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини евакуювали мешканців села Андріївка
17:20
Рятувальники загасили масштабну пожежу у ландшафтному парку під Краматорськом: горіли вісім гектар лісу
17:09
У Покровську залишається 16 тисяч людей, у місті немає газу, води та частково світла
16:19
Російський дрон ударив по Нікополю, є загиблий і пораненена
16:16
Литва анонсувала допомогу Україні ще на 50 млн євро до кінця року
15:56
«Мене двічі мало не вбило»: поліцейські під обстрілами врятували кількох жителів Донеччини
15:28
У ВР провалили голосування за перейменування понад 300 населених пунктів
14:39
Італія передасть Україні систему ППО SAMP-T
14:15
Детонація боєприпасів у Тверській області РФ викликала землетрус
13:40
Масштабна пожежа під Лиманом: на четверту добу загорілися вже понад пів тисячі гектар лісу
13:25
В адміністрації Мирнограда відповіли, скільки людей залишається у місті
13:10
Війська Росії вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині: шість людей отримали поранення
12:27
Вибух російської авіабомби спричинив учорашню лісову пожежу під Краматорськом
усі новини
ВІДЕО
Масштабна пожежа у ландшафтному парку під Краматорськом. Фото: ДСНС Рятувальники загасили масштабну пожежу у ландшафтному парку під Краматорськом: горіли вісім гектар лісу
18 вересня, 17:20
Порятунок людей у Донецькій області. Фото: кадр із відео «Мене двічі мало не вбило»: поліцейські під обстрілами врятували кількох жителів Донеччини
18 вересня, 15:56
Моніторинговий сервіс повідомив про землетрус у Тверській області сьогодні вранці. Скріншот із сайту VolcanoDiscovery Детонація боєприпасів у Тверській області РФ викликала землетрус
18 вересня, 14:15
Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: ДСНС Масштабна пожежа під Лиманом: на четверту добу загорілися вже понад пів тисячі гектар лісу
18 вересня, 13:40
Пожежа на околиці Краматорська була спричинена вибухом російської авіабомби. Фото: Нацполіція Вибух російської авіабомби спричинив учорашню лісову пожежу під Краматорськом
18 вересня, 12:27
Детонація на складі БК в Тверській області РФ. Фото: кадр із відео Удар по складу БК у Тверській області: арсенал атакували понад 100 дронів, знищені великі запаси ракет
18 вересня, 11:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір