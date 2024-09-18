Україна повністю підготувала всі пункти та ключові акценти Плану перемоги, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлено наш План перемоги — усі пункти, усі ключові акценти, визначено необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер — рішучість реалізувати», — сказав Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 18 вересня.



Водночас президент наголосив, що «ні і не може бути жодної альтернативи світові, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап».



За словами Зеленського, необхідна надійна та тривала безпека для України, що означає безпеку усієї Європи.

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібний країні після війни.