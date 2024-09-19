«ДНР» показала первых беженцев из Курской области — их разместили в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе разместили беженцев из Курской области РФ, где наступают Силы обороны Украины.



В группировке «ДНР» показали, как члены местной ячейки российской политической партии Путина помогают гуманитарными продуктами двум семьям из Суджи. Одна из них многодетная, а в другой воспитываются двое детей.



Накануне «ДНР» отчиталась, что более 100 тонн одежды, продуктов и бытовой химии направила из оккупации в Курскую область.



Ранее начальник оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун выдал главам районов поручение «по подготовке к возможному размещению беженцев из Курской области». В частности оккупанты используют так называемое «бесхозное» жилье для размещения беженцев.