Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты

Начальник оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун выдал главам районов поручение «по подготовке к возможному размещению беженцев из Курской области». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
Согласно документу, «чиновники» должны «предоставить предложения по оптимизации размещения лиц, оставшихся без жилья в результате боевых действий в 2022 году». Также оккупанты планируют использовать так называемое «бесхозное» жилье для размещения беженцев из России.
Напомним, что эвакуированных жителей Курской области также разместят на оккупированных территориях Запорожья.
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