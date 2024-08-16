Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты

Начальник оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун выдал главам районов поручение «по подготовке к возможному размещению беженцев из Курской области». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Согласно документу, «чиновники» должны «предоставить предложения по оптимизации размещения лиц, оставшихся без жилья в результате боевых действий в 2022 году». Также оккупанты планируют использовать так называемое «бесхозное» жилье для размещения беженцев из России.

Напомним, что эвакуированных жителей Курской области также разместят на оккупированных территориях Запорожья.