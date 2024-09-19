«ДНР» показала перших біженців із Курської області — їх розмістили в Маріуполі

В окупованому Маріуполі розмістили біженців із Курської області РФ, де наступають Сили оборони України.



В угрупуванні «ДНР» показали, як члени місцевого осередку російської політичної партії Путіна допомагають гуманітарними продуктами двом сім'ям із Суджі. Одна з них багатодітна, а в іншій виховуються двоє дітей.



Напередодні «ДНР» відзвітувала, що понад 100 тонн одягу, продуктів та побутової хімії направила з окупації до Курської області.



Раніше начальник окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун видав головам районів доручення «з підготовки до можливого розміщення біженців із Курської області». Зокрема, окупанти використовують так зване «безхазяйне» житло для розміщення біженців.