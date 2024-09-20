В Дружковке из-за российского удара повреждены многоэтажка и частные дома, есть пострадавшие

Последствия российского удара по Дружковке днём 20 сентября. Фото: соцсети

Как ранее сообщали «Новости Донбасса», сегодня около 10:30 в Дружковке прогремел взрыв.

Позже от местных жителей стало известно что в результате российского удара был поврежден пятиэтажный дом на одной из центральных улиц города. В результате обстрела там начался пожар. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

На месте удара работают спасатели и полиция.

Также по словам местных, от удара пострадали частные дома в в районе исполкома.

Напомним, около 10:00 в пятницу, 20 сентября, войска РФ начали обстреливать центр города Константиновка Донецкой области. В местных чатах жители Константиновки пишут, что он один из «прилётов» был в районе стоматологической клиники «Денталь» на проспекте Ломоносова — это густонаселенный район в самом центре города.