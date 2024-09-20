У Дружківці через російський удар пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є постраждалі

Наслідки російського удару по Дружківці вдень 20 вересня. Фото: соцмережі

Як раніше повідомляли «Новини Донбасу», сьогодні близько 10:30 у Дружківці пролунав вибух.

Пізніше від місцевих жителів стало відомо, що внаслідок російського удару було пошкоджено п'ятиповерховий будинок на одній із центральних вулиць міста. Внаслідок обстрілу там почалася пожежа. Є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

На місці удару працюють рятувальники та поліція.

Також за словами місцевих, від удару постраждали приватні будинки у районі виконкому.

Нагадаємо, близько 10:00 у п'ятницю, 20 вересня, війська РФ почали обстрілювати центр міста Костянтинівка Донецької області. У місцевих чатах мешканці Костянтинівки пишуть, що один із «прильотів» був у районі стоматологічної клініки «Денталь» на проспекті Ломоносова — це густонаселений район у самому центрі міста.