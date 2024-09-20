СНБО: Ограничения на Telegram среди госслужащих — это рекомендация

Совет национальной безопасности и обороны Украины уточнили решение об ограничении использования мессенджера Telegram на служебных устройствах работников ряда государственных структур.



В Совете нацбезопасности отметили, что это рекомендация.



«Решение НКЦК носит рекомендательный характер для правительства, однако не касается официальных Тelegram-каналов органов государственной власти», — сообщил СНБО.



Как сообщалось, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности приняли решение о запрете Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий-операторов критической инфраструктуры.



Представители СБУ и Генштаба ВСУ ранее отметили, что Telegram активно используется россиянами для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и так далее.