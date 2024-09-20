РНБО: Обмеження на Telegram серед держслужбовців — це рекомендація

Рада національної безпеки та оборони України уточнила рішення про обмеження використання месенджера Telegram на службових пристроях працівників низки державних структур.



У Раді нацбезпеки наголосили, що це рекомендація.



«Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки має рекомендаційний характер для уряду, проте не стосується офіційних Телеграм-каналів органів державної влади», — повідомила РНБО.



Як повідомлялося, на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки ухвалили рішення про заборону Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств-операторів критичної інфраструктури.



Представники СБУ та Генштабу ЗСУ раніше зазначили, що Telegram активно використовується росіянами для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо.