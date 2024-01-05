«ДНР» заблокировала мессенджер WhatsApp ►

Вслед за «ЛНР» стало известно об ограничениях в работе мессенджера WhatsApp группировкой «ДНР». У людей остается все меньше возможностей не только получать объективную информацию о войне, но и элементарно общаться со своими родными.



В этом выпуске проекта «За гранью» говорим об об ограничениях в работе WhatsApp, о том что будет с украинскими номерами людей живущих в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях под контролем РФ и о том почему «ЛНР» решила вернуть отключенный ранее мобильный интернет.