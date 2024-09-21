Удар по Дружковке: продолжается ликвидация последствий российской атаки

Россияне атаковали Дружковку. Фото: Дружковская ГВА

В Дружковке Донецкой области второй день продолжается ликвидация последствий российского обстрела. На месте «прилета» работают коммунальные службы. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«Вчера враг сознательно атаковал жилую многоэтажку, в результате чего пострадало 80 квартир и много частных домов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Продолжается закрытие окон листами OSB, вывоз стекла и обломков. Комиссия специалистов проводит обследование разрушений и составляет акты поврежденного имущества.



Ранее мы писали, что около 10:00 в пятницу, 20 сентября, войска РФ начали обстреливать центр города Константиновка Донецкой области. В местных чатах жители Константиновки пишут, что он один из «прилётов» был в районе стоматологической клиники «Денталь» на проспекте Ломоносова — это густонаселенный район в самом центре города.