Удар по Дружківці: продовжується ліквідація наслідків російської атаки

Росіяни атакували Дружківку. Фото: Дружківська МВА

У Дружківці Донецької області другий день продовжується ліквідація наслідків російського обстрілу. На місці прильоту працюють комунальні служби. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Вчора ворог свідомо атакував житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждало 80 квартир і багато приватних будинків», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що комунальні служби працюють у посиленому режимі. Триває закриття вікон листами OSB, вивіз скла та уламків. Комісія спеціалістів проводить обстеження руйнувань та складає акти пошкодженого майна.



Раніше ми писали, що близько 10:00 у п'ятницю, 20 вересня, війська РФ почали обстрілювати центр міста Костянтинівка Донецької області. У місцевих чатах мешканці Костянтинівки пишуть, що він один із «прильотів» був у районі стоматологічної клініки «Денталь» на проспекті Ломоносова — це густонаселений район у самому центрі міста.